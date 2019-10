Share-Now-CEO: "Es gibt Null komma Null Grund für ein Privatauto"

Share Now hat sich zuletzt aus einigen kanadischen und US-Städten zurückgezogen. Warum?

Wir haben dort nicht genügend Relevanz gehabt. Das Thema geteilte Mobilität zieht in einigen Städten nicht so an wie in Europa. Dann muss man konsequent sein und sich zurückziehen.

Sind Fahrtendienste wie Uber oder Lyft in Nordamerika größere Konkurrenten?

Bei ganz kurzen Fahrten bis maximal 25 Minuten auf jeden Fall. Aber es ist grundsätzlich interessant zu beobachten, dass Fahrten mit Chauffeur teilweise günstiger sind, als Fahrten, bei denen man selbst am Steuer sitzt. Das zeigt, dass erstere hoch subventioniert sind.

In Berlin startete VW vor Kurzem seinen Carsharing-Dienst We Share. Wie blickt Share Now dem entgegen?

In großen Städten gibt es so viel Potenzial, dass es nicht um den Kampf um einzelne Kunden geht, sondern um Überzeugungsarbeit in der Gesamtpopulation. Auch neue Player müssen Kunden erstmal beibringen: Schau mal, du hast so viele Alternativen, du brauchst kein Auto. In Berlin gibt es jetzt Null komma Null Grund, noch ein Privatfahrzeug zu haben.