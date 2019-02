Wie es mit Car2Go und DriveNow weitergeht

Wird Share Now auch in weitere österreichische Städte expandieren?

Derzeit sind sowohl DriveNow als auch Car2Go in Österreich nur in Wien aktiv. "Wenn wir in einem Land sind, macht es für uns Sinn, nicht nur in einer Stadt präsent zu sein", sagt Reppert. Die Attraktivität des Carsharings wäre es sicherlich nicht abträglich, wenn Kunden Wägen nicht nur in Wien, sondern etwa auch in Graz oder Linz zurückgeben können. "Wenn wir einen positiven Businessplan für weitere Städte sehen, gehen wir voran", sagt Reppert.

Welche Anbieter gibt es in Österreich noch?

In Wien bietet das Start-up Caroo seit Kurzem E-Autos im Free-Floating-Betrieb an (Miete kann überall im Geschäftsgebiet beendet werden). Die Firma Stadtauto betreibt in Wien zahlreiche Abholstationen. Der ÖBB-Carsharing-Dienst Rail and Drive erstreckt sich über 22 Städte in Österreich. Mehrere Anbieter unterstützen außerdem private Auto-Vermieter.

Welche Rolle wird Carsharing in Zukunft spielen?

Reppert ist davon überzeugt, dass Carsharing erst am Anfang steht. "Wir haben es mit Early Adopters zu tun", sagt er. Bis Menschen realisieren, dass Carsharing in Ergänzung mit öffentlichen Verkehrsmitteln viel ermögliche und das private Auto nicht mehr gebraucht werde, brauche es noch viel Überzeugungsarbeit.

Das Gemeinschaftsunternehmen seiner Carsharing-Anbieter ist nur ein Baustein der gemeinsamen Mobilitätsfirma, mit der BMW und Daimler umfassende Dienstleistungen bieten wollen. Mit Reach Now will man öffentliche und private Verkehrsmittel bündeln und etwa gemeinsame Buchungen anbieten. Mit Free Now werden Taxi- und Mietwagendienste offeriert. Auch die Vermittlung von Parkplätzen (Park Now) und Elektroladelösungen (Charge Now) sind geplant.