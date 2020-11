BMW stellt futuristischen Elektro-Scooter vor

BMW hat am Mittwoch ein völlig neues E-Scooter-Konzept vorgestellt, das neben Elektroantrieb vor allem mit seinem auffallenden Design punkten soll. Der Definition CE 04 wird auf der hauseigenen BMW-Messe #NEXTGen 2020 zwar noch nicht als Verkaufsmodell vorgestellt, das Konzept sei aber bereits nahezu serienreif, betonte BMW in einer Pressemitteilung.

Akkus im Unterboden

Viele der in einem früheren Konzept angedeuteten Elemente und Details konnten mittlerweile in die Serienproduktion übertragen werden. So platzierte BMW die flachen Akkus des E-Antriebs in den Unterboden, also unter den Füßen des Fahrers. Der Antrieb ist besonders kompakt gestaltet und erlaubt in Kombination mit dem wegfallenden Tank eine besonders schmale und futuristisch anmutende Scooter-Form.