So sieht der Elektro-Scooter von BMW aus

Der im November vorgestellte futuristische Elektro-Scooter CE 04 dürfte in Kürze in Serienproduktion gehen. Darauf deuten neue Dokumente hin, die beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) im Februar eingereicht wurden . Dabei handel es sich um die finalen Design-Entwürfe, die die Grundlage für die Serienproduktion und schließlich wohl auch Zulassung in der EU sind.

Die Unterschiede zum Konzept-Scooter vom Herbst fallen gering aus. Auf den ersten Blick fällt etwa auf, dass eine Vorrichtung am Hinterrad für das Nummernschild angebracht wurde. Viele der restlichen Details wurden beibehalten. So will BMW die flachen Akkus des E-Antriebs im Unterboden, also unter den Füßen des Fahrers platzieren.

Futuristisches Aussehen

Generell setzt BMW bei dem Nachfolger des ersten E-Scooters "C Evolution", der bereits 2014 auf den Markt kam, auf einen futuristischen, modernen Look. Hinsichtlich der Reichweite und des Preises sind noch keine konkreten Details bekannt. Bei der Präsentation im Herbst teilte BMW mit, dass der Scooter für den urbanen Raum optimiert sei, die Reichweite aber weit darüber hinausgehe.