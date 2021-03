Opel, Citroën und Peugeot bringen Wasserstoff-Van mit Akku

Der Autokonzern Stellantis, zu dem neben Peugeot und Citroën auch Opel zählt, hat ein Hybrid-Fahrzeug angekündigt, das Wasserstoff- und Elektroantrieb kombiniert. Die Lösung soll bereits 2021 für die drei genannten Automarken zur Verfügung stehen und in Nutzfahrzeugen verbaut werden. Die Brennstoffzelle, die durch drei Wasserstofftanks gespeist wird, verspricht in Kombination mit dem ebenfalls verbauten Akku über 400 Kilometer Reichweite, der Motor ist elektrisch.

Platzsparende Kombination

Die Technologie wird aktuell am Opel-Standort in Rüsselsheim getestet und soll in Kürze in Kleinserie gehen. Die Tanks fassen 4,4 Kilogramm Wasserstoff bei 700 bar und sind im Fahrzeugboden integriert - dort wo bei den Elektrovans des Konzerns bisher die großen Akkupacks untergebracht waren. Der Zusatzakku mit 10,5 kWh ist unter dem Fahrersitz verbaut. Er kommt beim Anfahren und bei hohen Geschwindigkeiten zum Einsatz, wird über Rekuperation beim Bremsen und Beschleunigen teilweise geladen.