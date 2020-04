Forscher feiern Durchbruch bei Wasserstoffautos

Wie das Wasser eines Schwammes, das beim Zusammendrücken abgegeben wird, könnte die Metallstruktur auf ähnliche Weise zur Versorgung des Autoantriebs verwendet werden. Durch die enorme Speicherfähigkeit des Materials könnte auf die enorme Kompression von Wasserstoff verzichtet werden. Denn um derzeit die für 500 Kilometer Reichweite notwendigen 4 bis 5 Kilogramm Wasserstoff zu speichern, muss dieser bei einem Druck von 700 bar gespeichert werden.

Technologie fürs Militär entwickelt

Der Druck ist etwa 300 Mal so hoch wie in einem herkömmlichen Autoreifen und benötigt folglich teure, schwere Spezialtanks. Durch das neue Material wären derartige Tanks nicht mehr notwendig - die Speicherung könnte unter weitaus geringeren Druckverhältnissen durchgeführt werden, was nicht nur Kosten, sondern auch Gewicht für den Tank einsparen könnte. Den Forschern zufolge hat das Material in Tests die Anforderungen des US-Energieministeriums für derartige Antriebstechnologien weit übertroffen.

Ob die Technologie zum Durchbruch von Wasserstoff in Fahrzeugen führen wird, hängt nun davon ab, ob Autohersteller und Zulieferer darauf aufspringen und diese zur Marktreife entwickeln. Der Ursprung des Materials stammt aus der militärischen Forschung. Die metallorganische Verbindung wurde als Schutzmaterial für Soldaten bei einem Giftgasangriff entwickelt. In diesem Fall absorbiert die Oberfläche große Mengen des gefährlichen Gases und schützt so die Soldaten.