Citroën: Alle Transporter und Kleinbusse werden elektrisch

Dabei seien Nutzfahrzeuge geradezu prädestiniert für einen Elektroantrieb. „Viele Unternehmen verfügen über die entsprechende Infrastruktur, um eine Ladestation beim Abstellplatz zu errichten. Dort kann das Fahrzeug über Nacht oder während Stellpausen aufgeladen werden – die vielen Fahrten zur Tankstelle entfallen“, erklärt Dinger im Gespräch mit der futurezone.

Weniger Lärm, genügend Reichweite

Dazu komme, dass Elektromotoren um einiges leiser als Verbrenner seien, was Verkehrslärm reduziere. Auch was die erforderlichen Reichweiten betrifft, eigne sich ein Elektroantrieb perfekt. Bei den meisten Nutzfahrzeug-Modellen lässt Citroën zwischen einem 50-kWh- und einem 75- kWh-Akku wählen, was beim ë-Jumpy und beim ë-SpaceTourer Reichweiten von 230 bzw. 330 Kilometern (WLTP) verspricht. Auch der große Transporter ë-Jumper bewegt sich in diesem Reichweiten-Spektrum.

„Im Schnitt sind solche Fahrzeuge 100 bis 150 Kilometer am Tag unterwegs – selbst wenn es um die Zustellung oder Personentransporte im ländlichen Raum geht. Mittels Schnellladestationen kann die Batterie zudem in 30 bis 45 Minuten auf 80 Prozent ihrer Kapazität geladen werden“, sagt Dinger. Was die Lebensdauer des Akkus betrifft, gewährt Citroën eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometern für 70 Prozent der Kapazität.

Hohe Nachfrage von Firmen

Die Nachfrage und der Bedarf von Gewerbetreibenden sei definitiv da, diese seien nicht zuletzt auch durch existierende Förderungen mehr als bereit für den Umstieg auf Elektro. „Wer seine Firma nachhaltig positionieren will, kommt um das Thema ohnehin nicht mehr herum. Bisher hat aber einfach das Angebot gefehlt“, sieht der Markenchef von Citroën Österreich die Zeit für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen reif.