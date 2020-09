Citroën: „Elektro-Autos sind immer noch zu teuer“

In Europa sei man die vergangenen 6 Jahre kontinuierlich und um bis zu fünfmal stärker als der Gesamtmarkt gewachsen. Nach dem Drama rund um Corona inklusive Fabriksschließungen und Absatzeinbrüchen gelte es nun, besonders kreativ zu sein, aufzustehen und weiterzugehen.

„Scheitern gehört dazu“

„Citroën hatte in seiner Geschichte unglaubliche Höhen und vereinzelt auch Tiefen, wie in den 90er- und frühen 2000er-Jahren. Gelegentlich zu scheitern gehört aber dazu, wenn man innovativ sein will und auch etwas wagt, was ein bisschen außergewöhnlich oder anders ist“, sagt Cobée.

Ob das ungewöhnliche Konzept des AMI angenommen werde, entscheide der Markt. Die Nachfrage sei jedenfalls da. „Auf dem Weg in eine Co2-freie Autozukunft müssen wir um die Ecke denken und Lösungen entwickeln, die so heute noch nicht existieren. Der AMI könnte beispielsweise auch außerhalb von Städten - etwa in Tourismusregionen oder auf Firmengeländen eingesetzt werden.“