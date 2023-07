Das Team von Force of Nature schaffte es mit seinem Motorrad mit Dampfantrieb die Achtelmeile in nur 3,878 Sekunden zurückzulegen. Am Ende der Distanz erreichte das Bike 262 km/h, berichtet Interesting Engineering.

Das Motorrad fuhr danach noch weiter und schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 289 km/h. Der Rekord wurde vom britischen und italienischen Dachverband für britische und europäische Landgeschwindigkeitsrekorde bei der Elvington Speed Week offiziell bestätigt.