Faltbares E-Motorrad soll in Autokofferraum passen

Mit dem Auto irgendwohin fahren, ein Motorrad aus dem Kofferraum ziehen und die "Last Mile" damit zurücklegen, das war die Idee des Honda Motocompo. Das eckige kleine Motorrad wurde 1981 vorgestellt und durch seinen witzigen Look und seine winzigen Dimensionen schnell zur Legende. Nun wagt sich das chinesische Unternehmen Felo an eine Neuauflage mit Elektromotor.

Futuristischer Reisekoffer mit Rädern

Das Felotoo M One sieht wie eine Art futuristischer Reisekoffer aus. Dadurch soll das Mini-Motorrad weiterhin so bemessen sein, dass man es leicht transportieren kann. Eine Lenkstange und ein Sitz lassen sich ausklappen. Mit einem Gewicht von 37 Kilogramm ist es leichter als das originale Motocompo (45 Kilogramm).