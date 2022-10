RGNT No. 1 im Test: Elektrisches Cruiser-Motorrad im Retro-Look

Ausstattung und Technik

Die RGNT No.1 Classic ist 2,11 Meter lang und hat eine Sitzhöhe von 83 Zentimeter. Angetrieben wird es von einem 11 kW-Radnabenmotor, wodurch es in dieselbe Fahrzeugkategorie wie 125ccm-Motorräder fällt. Ein 7,7 kWh-Akku an Bord sorgt für rund 120 Kilometer Reichweite. 156 Kilogramm bringt das Fahrzeug auf die Waage, wobei alleine 60 Kilogramm auf den Akku entfallen. Am Lenker sitzt ein 7 Zoll LCD Touchscreen, in dem auch ein GPS-Empfänger verbaut ist. Die Reifen sind mit 18 Zoll (vorne) bzw. 17 Zoll (hinten) relativ groß dimensioniert.

"Zukunftssicherer Retro-Look"

Beim Design hat sich das schwedische Start-up richtig ins Zeug gelegt. Angelehnt ist der Look eindeutig an klassische Cruiser, etwa der Honda CB 750 Four. Statt eines Vierzylindermotors prangt freilich ein Akku unter einem Fake-Metalltank, aber auch der hat mit seinen Rippen ein cooles Äußeres aus Aluminium bekommen. Die Speichenräder, ein runder Frontscheinwerfer (mit LED) und der angeblich handgenähte Ledersitz runden den "zukunftssicheren Retro-Look" (Zitat RGNT) ab.

Gestartet wird das Motorrad mit einem Chip, den man unterhalb des Sitzes auf ein Schlüssel-Symbol hält. Zieht man gleichzeitig an der Bremse, erwacht das große Display zum Leben. Darauf zu sehen sind neben einem Tachometer und einem Odometer der Batterieladestand und die Motortemperatur über einer Landkarte. Darauf sollte man sofort erkennen, wo man sich befindet und wohin man sich bewegt. Im Test klappte das nicht immer einwandfrei. Die von uns getestete Maschine ist jedoch ein Vorserienmodell. Beim Serienmodell funktioniert das hoffentlich zuverlässiger.

Gemütlich, aber windig

Das Fahren mit der RGNT No.1 ist ein puristisches Vergnügen. Der Gasgriff lässt sich sehr fein dosieren, der Motor spricht sanft an. Will man richtig Gas geben, muss man den Griff schon ordentlich nach unten drehen. Das E-Motor-Drehmoment schiebt auch ganz ordentlich an, wenngleich nicht gar so stark, wie etwa bei der von uns ebenfalls unlängst getesteten Silence S01+. Möglicherweise liegt es am schweren Akku, möglicherweise auch daran, dass man mit dem Retro-Cruiser etwas weiter kommen soll, als mit dem Stadtflitzer.

Bodenunebenheiten werden von den großen Reifen und der Federung gut geschluckt. Gegenwind spürt man bei der RGNT mangels Windschild recht stark. Auch die Reichweite sinkt gegen Widerstand spürbar. Eine windige Fahrt von Wiener Neustadt nach Wien über 45 Kilometer frisst beispielsweise rund 50 Prozent des Ladestandes. Auf das Prozent genau erfährt man das nicht. Der Ladestand sinkt in Fünf-Prozent-Schritten.

Eine Sorge mehr

Die Motortemperatur hingegen wird auf das Grad genau angezeigt. Bei 100 Grad Celsius soll die Leistung reduziert werden. Auf der Landstraße erreichte ich beim Testen einmal 96 Grad. Neben der Reichweite eine Sorge mehr, die man sich machen muss. Auf dem Touchscreen kann man zwischen "Power" und "Range"-Modus wechseln. Beim Testen habe ich dabei keinen wirklichen Unterschied gemerkt, aber vielleicht hilft es bei längeren Fahrten ja tatsächlich, wenn man sich für "Range" entscheidet.

Wie in einem Video von RGNT zu sehen ist, sollte man am Display eigentlich noch jede Menge Einstellungen vornehmen können. Beim Vorserienmodell gibt es diese Option noch nicht.