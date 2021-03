Silence S01 und S02 im Test: E-Motorroller mit Batterie und Biss

In Österreich steht die Marke erst in den Startlöchern. Wir haben vom Elektrofahrzeughändler G-Electric 2 Modelle erhalten, die sowohl Privat- als auch Geschäftskunden begeistern sollen. Die Silence S01 und die Silence S02 wurden von mir ein paar Tage lang getestet.

Großer Gepäckraum

Erhältlich ist die S01 in Schwarz, Weiß und Knallgrün. Ich habe mit letzterer die wohl auffälligste Variante getestet, samt hohem Windschild und großem Top-Case. Mit ihren LED-Leuchten hat die S01 ein leicht aggressives Design. Markant ist auch der runde LED-Ring, der die Akku-Position in der Fahrzeugmitte klar erkennbar macht. Der Gepäckraum darüber ist sehr großzügig bemessen. Selbst 2 große Helme kann man darin verstauen.

Dreht man den (ziemlich langen) Zündschlüssel, muss man den "Mode"-Schalter mit dem rechten Daumen betätigen, damit die S01 "ready" zum Fahren ist. Grundeinstellung ist der "City"-Modus, der das Mittelmaß der Fahrmodi darstellt und eine Maximalgeschwindigkeit von 85 km/h erlaubt. "Eco" riegelt bei 70 km/h ab, "Sport" dagegen erst bei 100 km/h. Dank typischer Elektromotor-Kraftentfaltung kann man vom Stillstand weg saftige Sprints hinlegen.

Leise bis aufs Blinken

Das Fahren mit der S01 ist ein Genuss. Der Gasgriff lässt sich fein dosieren, die Dämpfung ist angenehm, die Scheibenbremsen greifen bei Bedarf streng zu. Das Display vor dem Lenker ist starr und auch bei grellem Licht gut lesbar. Größter sichtbarer Wert ist der Akkustand, der erfreulich langsam sinkt. Je nach Fahrmodus wird die Reichweite berechnet. 100 Kilometer im "Eco"-Modus werden bei "City" etwa zu 88 und bei "Sport" zu 74 Kilometer.

Dem Namen "Silence" wird die S01 grundsätzlich gerecht. Den Motor hört man angenehm leise surren, nur bei Vollgas im "Sport"-Modus pulsiert das Geräusch ein wenig lauter. Der Blinker ist allerdings nicht leise, sondern gibt bei Aktivierung ein Warngeräusch von sich. Das mag sinnvoll sein, weil Motorradfahrer gerne mal auf das Ausschalten vergessen, aber bei längeren Aufenthalten vor einer roten Ampel ist es nervig. Das Warngeräusch ertönt übrigens auch, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Ein kleiner Knopf für den linken Zeigefinger aktiviert den Rückwärtsgang, der beim Rangieren unterstützt - ein angenehmes Gimmick, denn der Roller wiegt samt Akku immerhin 151 Kilogramm.

Bremsen und Rekuperieren

Für manche Rollerfahrer ungewohnt ist die Tatsache, dass der linke Bremshebel nicht nur die hintere Bremse, sondern vordere und hintere gleichzeitig betätigt. Der rechte Hebel bremst nur das Vorderrad. Werden beide Hebel gleichzeitig gezogen, resultiert das in leichtem Ruckeln beim Verlangsamen. Energierückgewinnung gibt es nur im "Eco"- und im "Sport"-Modus, bei "City" nicht. Die Funktion ist besonders auf sehr abschüssigen Straßen angenehm. Die Rekuperation ist hörbar und ziemlich stark.

Aufladen

Ist das Motorrad am Hauptständer (es gibt auch einen Seitenständer) abgestellt, lässt sich der Akku kinderleicht entnehmen. Unter dem Sitz zieht man einen Hebel zur Entriegelung, dann fährt man am Akku wie bei einem Reisekoffer einen Henkel aus und zieht den Akku links aus dem Motorroller heraus. Dabei klappen 2 Räder unten am Akku heraus. Den 40 Kilogramm schweren Block kann man so relativ mühelos davonrollen. Wer barrierefrei wohnt, hat keine Probleme, das Ding mit nach Hause zu nehmen und per Ladekabel mit der Schuko-Steckdose zu verbinden.

Das Ladegerät ist im Akkugehäuse integriert. Beim Laden erwacht der LED-Ring am Akku zum Leben und zeigt den Ladestand an. Alternativ kann man den Akku auch im Roller aufladen. Der Anschluss dafür befindet sich unter dem Sitz. Der Aufladevorgang läuft mit einer Leistung von 600 Watt, ein leerer Akku muss daher zum vollständigen Aufladen schon mal eine ganze Nacht lang an der Steckdose hängen.