Unu: E-Motorroller werden trotz Krise Sharing-Markt erobern

Ein eigenes Fahrzeug zu besitzen, dieser Wunsch ist mit der Corona-Krise bei vielen Menschen wieder stärker geworden. Während Besorgungen wieder vermehrt mit eigenen Fahrzeugen erledigt werden und sich Fahrradgeschäfte eines enormen Kundenansturms erfreuen, ging die Nutzung anderer Mobilitätsformen zurück. Öffentliche Verkehrsmittel wurden zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen etwa kaum mehr genutzt. Sharing-Diensten, die Straßenfahrzeuge anbieten, erging es ebenso schlecht.

50 bis 80 Prozent Rückgang

Laut Schätzungen von Branchenkennern ist die Nachfrage nach Mobility-Sharing-Diensten um 50 bis 80 Prozent eingebrochen. Die Auswirkungen hat auch das Berliner Unternehmen unu gespürt, dessen Director of Mobility Sharing, Felix Jakobsen, mit der futurezone gesprochen hat. "Der Produktionsausfall in China hat uns voll getroffen. In unsere Pläne hat uns das ziemlich reingehauen." Neben dem Verkauf von Elektro-Motorrollern hat unu den Einstieg in das Sharing-Geschäft geplant. Der niederländische Anbieter Check sollte im April eigentlich 400 nagelneue unu-Roller auf die Straßen von Rotterdam bringen. Der Termin musste verschoben werden.

Check sollte die neueste Generation des Unu-Rollers erhalten, das mit schlüssellosem Zugang, großem Display und viel Stauraum auf den Sharing-Markt zugeschnitten ist. Auf den Markt kommen sollte das Modell bereits im Herbst 2019, im letzten Moment entschied sich das Unternehmen aber für eine Hardware-Veränderung. "Wir wollten eine längere Laufzeit für die Backup-Batterie haben, damit der Roller über mehrere Monate drahtlos ansprechbar bleibt, ohne die Hauptbatterie zu leeren." In Rotterdam sollen die Roller innerhalb der nächsten Wochen auf der Straße erscheinen, auch die Bestellung durch Privatpersonen wird dann möglich sein.

Infektionsangst

Einer der Hauptgründe für den Rückgang der Nachfrage nach Sharing-Fahrzeugen ist wohl, neben der Verringerung der persönlichen Mobilität im Allgemeinen, die Sorge vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Die Sorge sei aber wenig begründet. "Laut der momentanen Studienlage geschieht der Großteil aller Infektionen durch Tröpfchen, eine Schmierinfektion durch kontaminierte Oberflächen ist relativ unwahrscheinlich", meint Jakobsen. Seines Erachtens nach sei man auf Motorrollern, wie auch auf Fahrrädern, an der offenen Luft unterwegs und damit besonders sicher vor Infektionen.

Da unu bislang hauptsächlich auf den Verkauf von Elektrorollern an Privatpersonen setzte und das Sharing-Geschäft erst aufbaue, sei das Unternehmen krisensicher aufgestellt. Während es Verzögerungen beim Sharing gebe, sei etwa das Kaufinteresse gestiegen. "Wir gehen aber davon aus, dass es Verlagerungseffekte in verschiedene Richtungen gibt. Einerseits von Sharing zu Privatfahrzeugen, aber auch von öffentlichen Verkehrsmitteln oder Shuttle-Diensten zu Sharing.