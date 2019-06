Vespa Elettrica im Test: Eine Roller-Legende unter Strom

Begrenzte Vernetzung

Mittels Bluetooth kann man das eigene Smartphone mit dem Roller verknüpfen. Eingehende Anrufe werden dann auf dem Display angezeigt. Mit der Vespa-App kann man die eigenen Fahrleistungen im Auge behalten und Spaß mit virtuellen Foto-Stickern in Vespa-Designs haben. Dinge wie das Einstellen von Fahrzielen am Smartphone und die anschließende Navigationsanzeige am Motorrad-Display gibt es nicht. Der Mehrwert für den Fahrer bleibt dadurch begrenzt.

Einfaches Aufladen

Aufgeladen wird die Vespa Elettrica an einer normalen Schuko-Steckdose. Ein Knopf neben dem Zündschloss öffnet den Stauraum unter dem Sitz. Hinter dem Fach für einen Jethelm findet man eine Kappe zum Abschrauben, unter der sich ein Spiral-Kabel samt Stecker befindet. Ist dieser mit der Steckdose verbunden, informiert das Display über den Ladevorgang. Der Akkuladestand wird sowohl in Prozent als auch in Restreichweite angezeigt. Außerdem erhält man eine Prognose in Minuten, wie lange man wartet, bis vollständig aufgeladen ist.

Die Reichweite entspricht in der Praxis recht genau jenen Angaben, die Generalimporteur Faber gemacht hat, also rund 70 Kilometer. Für Elektroroller ist das ein guter Wert. Da sich der eingebaute Akku nicht entnehmen lässt, empfiehlt sich im täglichen Betrieb das Vorhandensein einer Lademöglichkeit daheim oder am Arbeitsplatz.