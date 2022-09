Silence S01+ im Test: Das E-Motorrad mit dem Turbo Boost

In voller Fahrt kann man aus dem neuesten Silence-Modell noch ein bisschen mehr herausholen - aber nur für 30 Sekunden.

Der Elektroroller fällt in die 125er-Motorradkategorie. Um ihn zu fahren benötigt man A-Führerschein oder B-Führerschein mit Code-111-Zusatzprüfung

Der spanische Elektrorollerhersteller Silence hat mit der S01+ eine neue Version seines Bestsellers S01 herausgebracht. Wie der Name schon sagt, ist das Fahrzeug eine leicht verbesserte Version jenes Rollers, den ich bereits im vergangenen Jahr testen durfte. Der Elektrofahrzeughändler G-Electric hat der futurezone auch die S01+ für einen Test zur Verfügung gestellt.

Motor, Bremsen, Federung neu

Die auffälligsten Veränderungen der S01+ gegenüber der S01 sind optischer Natur, es gibt aber auch einige technische Extras. Die Motorleistung wurde um 0,5 kW auf 7,5 kW erhöht, die Federung des Hinterrades lässt sich nun mit einem Drehschalter dreistufig einstellen. Die Bremsen wurden verbessert und es gibt einen neuen Fahrmodus namens Push to Pass (P2P) - mehr dazu später. Versorgt wird das Ganze durch den gleichen entnehmbaren 5,6 kWh-Akku wie beim Vorgängermodell. Neu an der S01+ ist die Verbindung mit einer eigenen App namens My Silence.