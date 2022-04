Unu E-Roller im Test: Frisch und knackig, aber nicht ganz reif

In neuem Kleid wirkt der leise Elektroroller minimalistisch und futuristisch, bei der Bedienung gibt es kleinere Macken.

Dank seines Designs ist der Unu Scooter jederzeit klar erkennbar. Ein breiter Sitz und viel Stauraum machen das Gefährt sehr "alltagstauglich".

Vor mehr als 5 Jahren habe ich das erste Produkt des Berliner Start-ups Unu getestet. Der in klassischem Look gehaltene Elektro-Motorroller mit Wechselakku hat mich durch Fahrspaß und Kraft überzeugt. Der 2019 vorgestellten Nachfolgerversion wurde ein komplett neues Design verpasst. Corona-bedingt verzögerte sich der Marktstart massiv. Nun konnte die futurezone den neuen Unu Scooter (endlich) testen.

Leistung und Technik Der Unu Scooter ist ein 1,82 Meter langer Motorroller mit Bosch Radnabenmotor am 11 Zoll großen Hinterrad. Der Motor ist wahlweise mit 3 oder 4 kW Leistung erhältlich und beschleunigt den Roller auf offiziell 45 km/h. Die leer 84 Kilogramm schwere Maschine weist ein zulässiges Gesamtgewicht von 269 Kilogramm auf, wodurch zwei Erwachsene darauf Platz nehmen können. Unter dem Sitz ist Platz für 33,4 Liter Gepäck, sowie zwei Akkus mit jeweils 1,68 - 1,78 kWh Kapazität und 10,65 Kilogramm Gewicht. Das minimalistische Design begnügt sich mit sehr wenigen Knöpfen und einem Farb-Display in der Lenkermitte. Einen Hauptständer hat der Elektro-Motorroller nicht, lediglich einen Seitenständer.

Der Unu Scooter hat nur einen Seitenständer. Bei Gefälle muss man aufpassen, wie man den Roller beim Abstellen positioniert © David Kotrba

Karte statt Schlüssel Anstatt per Zündschlüssel wird der Unu Scooter mit einer Zugangskarte mit NFC-Chip aktiviert. Die Karte wird einfach an den Rand des Lenkerdisplays gehalten. Klappt man den Seitenständer ein, wird vom Park-Modus (P) automatisch in den Drive-Modus (D) gewechselt. Ein Dreh am Gasgriff und die Fahrt beginnt. Mit dem 4 kW-Motor zieht man auf Wunsch gleich ordentlich davon. Fossile 50-ccm-Roller sollte man mit dem Elektro-Drehmoment locker hinter sich lassen. Beim Bremsen rekuperiert der Motor Energie, allerdings nur unterhalb von 80 Prozent Ladestand und oberhalb von 2 Grad Außentemperatur. Die Leistung reicht aus, um eine Person selbst auf steilen Straßen (Himmelstraße in Wien z.B.) mit zumindest 30 km/h zu transportieren.

Elegant: Die einseitige Aufhängung des Hinterrades sieht gut aus © David Kotrba

Wenige Tasten Bei Dunkelheit wird automatisch das Licht aktiviert. Einen eigenen Schalter dafür sucht man am Lenker vergeblich. Überhaupt kommt der Unu mit lediglich 3 physischen Bedienelementen aus: Einer Hupe, einer Taste zum Öffnen des Sitzfachs und einem Blinker. Die Blinkertaste kann lediglich nach links oder rechts geschoben werden, dazwischen gibt es eine Mittelposition, die nicht immer ganz einfach zu treffen ist. Man muss also immer einen Blick auf das Display werfen, um zu kontrollieren, dass der Blinker deaktiviert wurde. Der bei Motorrädern übliche Druckknopf zum Deaktivieren des Blinkers wurde absichtlich weggelassen, teilt Unu auf Anfrage mit. Sollten Käufer*innen danach verlangen, schließe man aber eine Anpassung des Elements in zukünftigen Versionen nicht aus.

Das Display mit jeder Menge Infos zu Akkuladeständen © David Kotrba

Bugs in der Software Das Display wird während der Fahrt von einem klassischen kreisförmigen Tacho dominiert, dazu sieht man Anzeigen für Stromverbrauch, Rekuperation, Gesamt-Kilometer und Ladestand (separat für zwei mitführbare Akkus). Neben der Uhrzeit am oberen Rand klein erkennbar sind Symbole für den Ladestand der internen Batterie (mehr dazu unten) sowie Mobilfunk-Netzempfang. Hie und da sind während des Testens auch ominöse Warnmeldungen erschienen. Darin war etwa die Rede davon, dass man den Akku um 180 Grad drehen und wieder einsetzen sollte oder gar, dass man sofort stehenbleiben soll. Wie mir Unu versicherte, handelt es sich dabei um Bugs ohne ernsthaften Hintergrund. Ich solle die Meldungen einfach ignorieren. Die Software des Unu wird durch Over-the-Air-Updates verbessert. Daher also Mobilnetz-Empfangsanzeige am Display.

Stauraum unter dem Sitz für zwei Akkus und Gepäck © David Kotrba

Viel Stauraum Wenn man den Unu am Seitenständer abgestellt hat, kann man das Sitzfach mit erwähntem Knopf am Lenker öffnen. Darunter findet man ein für Motorroller erstaunlich großes Gepäckabteil. Der Hersteller meint, 2 Jethelme passen hinein. Ein großer Helm geht sich in der Praxis locker aus, dazu bleibt noch Platz für einen kleinen Einkauf. Vor dem Gepäck stehen zwei flache Akkus, jeweils mit Tragegriff und leuchtendem LED-Kranz ausgestattet. Akkus nicht ganz so ausdauernd Den Motor versorgen kann nur der vordere der beiden Akkus, der andere steht bloß zum Austausch bereit. Eine Energiezufuhr auch aus der zweiten Batterie hätte laut Unu Sicherheitsrisiken mit sich gebracht, die der Hersteller nicht eingehen wollte. Auf die vorliegende Weise kann man mit einem Akku nominell 50 Kilometer weit fahren, den leeren Akku dann mit dem vollen tauschen und weitere 50 Kilometer fahren. In der Praxis beträgt die Reichweite pro Akku bei herbstlichen Temperaturen, Wiens hügeligem Terrain und dem üblich hohen Verkehrsaufkommen eher rund 40 Kilometer. Werden sie über Nacht im Unu gelassen, findet man am Morgen 5 Prozent weniger Kapazität pro Akku vor. Unu arbeitet daran, den Verbrauch bei Stillstand zu reduzieren. Für längere Standzeiten empfiehlt der Hersteller, den Unu in den Ruhezustand zu versetzen. Dann wird Energie nur aus der internen Batterie (die es zusätzlich zu den eins bis zwei austauschbaren Akkus an Bord gibt) bezogen. Es heißt aber aufpassen, denn wenn die interne Batterie mal leer ist, geht beim Unu nichts mehr. Im Ruhezustand reduziert sich ihre Kapazität um rund 1 Prozent pro Tag.

Zum Aufladen wird der Akku in das Ladegerät hineingestellt © David Kotrba

Massives Ladegerät Aufgeladen werden die Unu-Akkus mit Hilfe eines stylischen, aber auch ein wenig klobigen und schweren Ladegeräts. Der Akku wird da einfach hineingestellt. Wer das Ladegerät auf seine Fahrt mitnehmen will, etwa um einen Akku im Büro zu laden, hat jedoch schwer zu schleppen. Die Massivität des Ladegeräts ist womöglich der schlanken Bauweise der Akku geschuldet. Die Akkus sind dadurch relativ angenehm zu tragen, können im Stand aber leicht umgeworfen werden. Bei der Präsentation des neuen Unu Scooter angekündigt wurde eine App für den Elektroroller, die u.a. Navigation am Lenkerdisplay sowie ein Sharing des Fahrzeugs mit anderen Menschen ermöglichen soll. Eine App für den Unu Scooter gibt es seit Anfang März in den App Stores, die besagten Funktionen sind aber noch nicht inkludiert.

Die nächtliche LED-Beleuchtung des Unu Scooter © David Kotrba