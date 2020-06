Kaspersky: Neuer Mac-Trojaner entdeckt

Mac OS X

Mac

Kaspersky

, CEO des Softwareunternehmens, hofft aber, dass die zunehmenden Attacken als Weckruf für Mac-User dienen und schreibt in einem Blogeintrag : „Cyberkriminalität ist ein Geschäft und das Geschäft folgt immer dem Geld. Ab einem Marktanteil von fünf bis sieben Prozent - wie es derzeit fürder Fall ist - kann das Ganze wirtschaftlich interessant werden. Es sieht so aus, also ob dieser gestiegene Marktanteil eine gewisse Grenze erreicht hat und daher auchUser vermehrt von Cyberkriminellen attackiert werden." Lautseien gerade Mac-Rechner verwundbar, da die Nutzer oft keine Sicherheitssoftware einsetzen und sich bisher weniger mit dem Thema IT-Sicherheit auseinander setzen mussten als PC-Anwender.