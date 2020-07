Krebsdiagnosen im virtuellen Raum

Ein Effizienzsteigerungstool

„Aus dem Krankenhausinformationssystem holen wir uns die entsprechenden Befunde, CT-Bilder und entwickeln gemeinsam die ideale Therapie", sagt Karin S. Kapp, Vorständin der Universitätsklinik für Strahlentherapie-Radioonkologie. „Das Tumorboard ist ein Effiziensteigerungstool, denn abgesehen davon, dass die Diagnose schneller erstellt werden kann, kann auch eine Therapie-Empfehlung rascher erfolgen." Und bei Krebserkrankungen ist der Zeitfaktor kein unerheblicher, denn Diagnosen und Behandlungsmethoden sollen immer sehr zeitnahe nach einer Operation bzw. nach einem Befund starten.

Hinzu kommt, dass auch Anreisen zu den Spitälern, die von den Onkologen angefahren werden mussten und die damit zusammenhängenden Terminvereinbahrungen, wegfallen. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich auch die Ausbildung verbessert hat, da auch Assistenten bei den Besprechungen im virtuellen Raum dabei sein können. Kapp: „Wenn das Krankenhaus Leoben zugeschaltet wird, sind bis zu 30 Leute im Raum."

150.000-Euro-Lösung

Entwickelt wurde das " Tumorboard" – die Gesamtlösung hat etwa 150.000 Euro gekostet - gemeinsam mit Cisco, das ihre Telepresence-Lösung für den medizinischen Bereich adaptiert hat. „Die Darstellung der Röntgenbilder und CT (Computer-Tomographie)-Aufnahmen erfolgt in Full HD",erklärt Cisco-Österreich-Chef Achim Kaspar. Die Ärzte in den umliegenden Spitälern sind entweder via großem Videosystem (also Videokonferenzraum) angeschlossen oder haben ein „personal system", eine Videokonferenz-Lösung für den Computer oder das Notebook.

Grenzenlose Telemedizin

Die Lösung hat Cisco zwar für die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) errichtet, „aber das Telepresence-System kann theoretisch wie auch praktisch über die Landesgrenzen hinweg erweitert werden", so Kaspar. „Sogar über die Bundesgrenzen." Es könnten also internationale Konferenzen mit Experten in anderen Ländern abgehalten werden. „Es müssten nur unsere Firewalls geöffnet werden", sagt der IT-Chef der KAGes, Karl Kocevar.