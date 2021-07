Macron-Helfer verwirrten Hacker mit falschen Dokumenten

Suppe versalzen

Kampagnenleiter Mounir Mahjoubi sah sich einer Übermacht an Angreifern ausgesetzt. Er entschied sich daraufhin, den Angreifern zumindest sprichwörtlich die Suppe zu versalzen. Macrons Unterstützer begannen, E-Mails mit gefälschten Dokumenten zu verschicken, in der Hoffnung, dass die Analyse der Inhalte den Angreifern viel Zeit kosten würde. Die Taktik funktionierte scheinbar. Die bei vorhergehenden Angriffen präzise Arbeitsweise der Cyberangreifer erschien Cybersecurity-Experten diesmal viel schlampiger.

"Waren in Eile"

Noch vor der Stichwahl in Frankreich am Sonntag, den 7. Mai, veröffentlichte Fancy Bear einen Datensatz im Umfang von neun Gigabyte, in dem angeblich brisante Dokumente aus Macrons Lager zu finden waren. Der Datensatz umfasste allerdings großteils uninteressante Organisationsdetails. Ein paar wenige brisante Dokumente stellten sich rasch als Fälschungen der Angreifer heraus. "Es war klar, dass sie in Eile waren", analysiert John Hultquist vom Cyberspionage-Analyse-Unternehmen FireEye.