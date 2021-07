Marvel Defenders: Erste Teaser für die neue Netflix-Serie

In Marvels The Defenders arbeiten Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist zusammen. Außerdem bekommt Daredevil eine dritte Staffel.

Netflix hat auf der Comic-Con in San Diego einen ersten Teaser-Trailer zur neuen Marvel-Serie The Defenders veröffentlicht. Viel gibt es darin noch nicht zu sehen. Zu hören ist Nirvanas „Come as you are“ und Stick aus Daredevil, der sagt: „Ihr vier glaubt ihr könnt New York retten? Ihr könnt euch ja nicht mal selbst retten.“