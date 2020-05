McDonalds testet Lieferservice in Wien

Die Fastfood-Kette McDonald's testet ab sofort in vorerst einer Filiale in Wien im 13. Bezirk einen Lieferservice, gab die Burgerkette heute auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Die Ankündigung findet bereits tausende Befürworter. Geliefert wird vom Online-Essensanbieter Mjam - ausschließlich im 13. Bezirk zwischen 11.00 und 23.00 Uhr. Die Zustellgebühr beträgt 3 Euro, der Mindestbestellwert liegt bei 10 Euro. Sollte der Testbetrieb gut laufen, sei eine Ausdehnung geplant, sagte McDonald's-Sprecherin Ursula Riegler zur APA.

Bis dato gab es einen Lieferservice nur in Asien und in der Türkei im Raum Istanbul. In Österreich blieb den Kunden die Zustellung mit dem Argument verwehrt, man könne die gewohnte Qualität nicht gewährleisten. Boxen mit integrierter Wärmeplatte sollen nun sicherstellen, dass Burger und Pommes warm zu Hause ankommen.