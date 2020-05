MediaMarkt prüft Abschaffung von Taschenkontrollen

Elektrohandelskette

Verlassen

bei derMediaMarkt zieht das Management eine Änderung derDienstverträge in Betracht. Jener Passus, in dem es heißt, dass beimdes Hauses die Taschen geöffnet vorzuzeigen sind, werde mit Experten aus dem Bereich Arbeitsrecht einer "eingehenden rechtlichen Prüfung" unterzogen, so die Firma.

"Gegebenenfalls werden hier Änderungen in den Dienstverträgen vorgenommen", gab MediaMarkt am Donnerstagnachmittag in einer Aussendung bekannt. Damit kommt die Firma der Forderung der Gewerkschaft nach, die die Klausel im Vertrag so verändert bzw. umformuliert wissen will, dass sie dem österreichischen Arbeits- und Sozialrecht entspricht.