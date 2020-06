Mozilla Labs plant Open-Web-Applikation

Selbstvermarktungsmöglichkeit für Entwickler

Um für Programmierer und Entwickler das Erstellen von Apps zu vereinfachen, plant Mozilla die Einführung von App-Manifesten. Das App-Manifest ist ein Standard, der Web-Dienste und Webseiten so umwandelt, dass sie der Nutzer im App-Dashboard anzeigen, verwalten, verwenden und löschen kann. Eine solche Vorgehensweise erlaubt es Programmierern, recht einfach Apps selbst anzubieten.

Freier Markt für Applikationen

Apps können so also selbst erarbeitet oder heruntergeladen werden. Bisher ist aber kein eigener App-Store geplant. Zwar ist die Rede von einem //Application Directory//, also gewissermaßen ein Inhaltsverzeichnis für Applikationen, aber ob dieses von Mozilla direkt angeboten wird, ist noch unklar. Vielmehr soll die Option offen gelassen werden, sodass sich eigenständige Verwaltungsseiten bilden. Dadurch will Mozilla die Möglichkeit von offenen Seiten fördern, die die verschiedenen Applikationen auflisten, bewerten und zum Download anbieten, oder direkt auf den Produzenten der App hinweisen.

Hier soll die Möglichkeit entstehen, dass, unabhängig von Mozilla, kostenlose und freie App-Verzeichnisse gegründet werden. Mit dieser Idee würde Mozilla ein System entwickeln, das sich für reguläre App-Stores, die von den Anbietern der Apps Abgaben fordern, als Problem herausstellen könnte. Trotz dieser Freiheit soll die Distribution von kostenpflichtigen Apps möglich sein. Über ein Bestätigungsverfahren können Applikationen auch direkt verkauft werden. Dieses Benutzer-Bestätigungsverfahren und die Speicherung der persönlichen Daten auf dem Dashboard hat wiederum einen Vorteil: Bei kostenpflichtigen Applikationen muss der Käufer das Produkt nur einmal erwerben. Die Daten bleiben erhalten und können von anderen Geräten abgerufen werden.

Mit dieser grundlegenden Idee will Mozilla die Lücke zwischen regulären Desktop-Programmen und Web-Applikationen schließen.

( Nardo Vogt)