Netflix-Chef: Telekom-Firmen bekommen kein Geld von uns

Aus seiner Sicht müsse es eine klare Trennung geben, sagte Hastings. „Die Telekom-Betreiber zahlen für das Netz, wir zahlen für die Inhalte - und der Kunde entscheidet, zu welchem Dienst er geht. Das ist Netzneutralität, wenn der Kunde entscheidet.“ Telekom-Konzerne kritisieren schon lange, dass Internet-Firmen in ihren Netzen Geld verdienen, ohne zum Aufbau der Infrastruktur beizutragen. In den USA, wo Netflix bisher den Großteil seiner Kunden hat, machen Übertragungen des Video-Dienstes rund ein Drittel des gesamten Download-Volumens aus. Und bis Ende 2016 will Netflix praktisch weltweit verfügbar sein.

Hastings wiederholte seine Erwartung, dass Video-Dienste aus dem Internet in einem Zeitraum von 15 bis 20 Jahren klassisches lineares Fernsehen verdrängen werden. Das konventionelle Fernsehen werde auf dem Rückzug sein wie die Festnetz-Telefonie nach der Ausbreitung von Handys. „Die heutigen Sender werden sich zu Internet-Netzwerken wandeln. Auch ein Sender wie das ZDF wird in der Zukunft über das Internet übertragen.“ Sport werde ein wichtiger Treiber sein, etwa weil die nächste Fußball-WM nur über das Internet mit schärferen Ultra-HD-Bildern zu empfangen sein werde. Netflix wolle jedoch nach wie vor dem teuren Geschäft mit Sportrechten fernbleiben.