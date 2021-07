Nordkorea erlaubt Mitnahme von Handys

Ausländer dürfen erstmals Mobiltelefone bei der Einreise in das Land mitnehmen. Bis dato sammelte der Zoll alle Geräte ein, nun werden sie lediglich in einer Datenbank registriert.

Ausländische Besucher in Nordkorea dürfen einem Bericht zufolge ab sofort ihre Handys mit ins Land nehmen. Die Regelung sei am 7. Jänner in Kraft getreten, meldete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag unter Berufung auf einen Techniker des nordkoreanischen Mobilfunkbetreibers Koryolink. Bei der Einreise müssten die Besucher die Seriennummer ihres Mobiltelefons beim nordkoreanischen Zoll hinterlegen. Bisher war es vorgeschrieben, das Handy dort abzugeben. Bei der Ausreise konnte es wieder abgeholt werden.

Mobiles Internet soll starten

Dem Xinhua-Bericht zufolge sollen Ausländer in Nordkorea in Kürze auch mobiles Internet benutzen können. Technisch sei das möglich, es fehle aber noch die Genehmigung der nordkoreanischen Führung, sagte der Koryolink-Angestellte demnach. Bereits jetzt könnten Besucher eine SIM-Karte von Koryolink kaufen, mit der internationale Telefonate möglich seien.

1,8 Millionen mit Handy

Das Mobilfunknetz, das Nordkorea in Kooperation mit einem ägyptischen Unternehmen betreibt, wird laut Xinhua von 1,8 Millionen Menschen benutzt. Sie können mit ihren Handys allerdings nicht ins Ausland telefonieren und haben kein mobiles Internet. Nordkorea betreibt ein staatliches Intranet für eine sehr begrenzte Zahl von Nutzern. Beobachtern zufolge hat nur die oberste Elite des Landes Zugang.