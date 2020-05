Österreicher versenden 74 Millionen SMS zu Silvester

Auch im 21. Jahr nach der Einführung des SMS scheinen die Österreicher den „Short Message Service“ wie nie zuvor zu nützen. „Trotz Social Media und verschiedener Apps wurde zuletzt ein Plus von 16,7 Prozent auf insgesamt 8,4 Milliarden versandte SMS pro Jahr verzeichnet“, hieß es am Montag in einer Aussendung des Forums Mobilkommunikation (FMK).



Zu Weihnachten und Silvester werden laut FMK rund dreimal mehr SMS als durchschnittlich gesendet. In der Silvesternacht steigt die Anzahl der SMS nochmals kräftig an: Zum Jahreswechsel 2013/14 erwarten Österreichs Mobilfunkbetreiber ein Volumen von 73,6 Millionen Textnachrichten.



Dieses Jahr wurden am Heiligen Abend rund 69 Mio. SMS versendet - die meisten davon in der Zeit vom frühen Nachmittag bis zum frühen Abend.