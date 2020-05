Papst: Social Media macht Internet menschlicher

Papst Franziskus sieht im Internet ein mit Risiken behaftetes Gottesgeschenk. Es könne allen größere Möglichkeiten der Begegnung und der Solidarität bieten, die digitale Welt könne aber auch zur Absonderung von unseren Nächsten oder zum Ausschluss derer führen, die keinen Zugang dazu hätten. Dies erläutert Franziskus in seiner am Donnerstag vom Vatikan veröffentlichten Botschaft zum Welttag der sozialen Kommunikation (1. Juni). Darin fordert er, die Kommunikation stärker in den Dienst einer echten Kultur der Begegnung zu stellen.