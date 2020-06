„Per Anhalter durch die Galaxis“ in HTML5

Seit „Per Anhalter durch die Galaxis“ (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy“) 1978 als Hörspiel im BBC Radio debütierte, erschien Douglas Adams satirische Science-Fiction-Serie in einer Reihe von Formaten. Neben fünf Romanen, einer TV-Serie und einem Spielfilm wurde auch ein Computerspiel veröffentlicht.

Die BBC hat das Textadventure, das 1984 erstmals erschien, zum 30-jährigen Jubiläum nun überarbeitet und als Online-Spiel neu veröffentlicht.

Die HTML5-Version des Spiel wurde um einige zeitgemäße Features erweitert. So können etwa Spielstände über den Kurznachrichtendienst Twitter geteilt werden. An den Inhalten wurde nichts verändert. Einleitend warnt die BBC: „Das Spiel wird dich regelmäßig töten. Es ist ein bisschen gemein.“