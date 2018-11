Riesen-Ochse amüsiert das Netz

In Australien und vor allem im Internet sorgt derzeit ein riesiger Ochse für Aufregung. Seit Bilder des Rindviehs im Umlauf sind, wundern sich Internet-Nutzer rund um den Globus über die schiere Größe des Ochsens. Kinckers, so der Name des jungen Ochsens, ist beinahe zwei Meter hoch und bringt 1,4 Tonnen auf die Waage.