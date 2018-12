"Roboter" im russischen Staats-TV war nur ein Mann im Kostüm

Der TV-Sender Russia-24 hat einen Roboter-Androiden auf einem Jugendforum als Hi-Tech-Roboter präsentiert. „ Roboter Boris hat bereits das Tanzen gelernt und er ist gar nicht so schlecht“, hieß es etwa in dem TV-Bericht. Doch der Roboter-Androide war in Wahrheit ein Mann in einem Kostüm, wie Blogger in Russland aufgedeckt haben.

Das russische TJournal fragte sich nach der Performance: Wo waren eigentlich die externen Sensoren von Boris? Warum hat der Roboter so viele unnötige Bewegungen gemacht, während er tanzte? Und warum sieht er genauso aus, als würde da ein Mensch drunter passen?