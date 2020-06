Österreichische Provider reagieren auf 3G-Sicherheitslücke

Die Deutsche Telekom (DT) und Vodafone erklärten noch am Abend, dass die Sicherheitslücke in ihren Netzen bereits geschlossen worden sei. Auch beim neuen deutschen Marktführer Telefónica Deutschland mit den Marken O2 und E-Plus hieß es, man habe Maßnahmen ergriffen, um die Schwachstelle zu stopfen. In Deutschland waren die Betreiber allerdings laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" vor Monaten über die Schwachstelle in Kenntnis gesetzt worden.

Österreichische Betreiber arbeiten noch daran die Schwachstelle zu patchen. Man gehe der Sache nach und wir nehmen sie sehr ernst, sagt Tom Tesch von Drei zur futurezone. "Es ist allerdings kein Massenthema." Bei T-Mobile, zur DT gehörend, reagiert man folgermaßen: "Aufgrund der uns vorgelegten Informationen, haben wir jetzt zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um unberechtigte Anfragen auf die Verschlüsselungsparameter zu verhindern. Damit wird das dargestellte Angriffsszenario nicht mehr möglich." Der Patch sei allerdings gerade erst in Entwicklung.

A1 antwortete auf futurezone-Anfrage, dass die Ergebnisse der Sicherheitsexperten bezüglich des SS7 Netzwerks bekannt seien. "Der gezeigte Angriff setzt einen Zugriff in dieses geschlossene Netzwerk voraus und missbraucht gezielt die regulären Netzwerk-Funktionalitäten. Die Telekom Austria Group/A1 verbessert kontinuierlich die Sicherheit der Services. Schon früher aufgetauchte Sicherheitslücken im SS7 Netzwerk wurden bereits erfolgreich geschlossen. In gleicher Weise wird A1/ TAG auch jetzt und in Zukunft Maßnahmen gegen neue Formen dieses SS7-Mißbrauchs implementieren. "