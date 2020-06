Wasserflaschen dank Scanner im Handgepäck

Das Gerät ist etwa so groß wie ein Kopierer und kostet pro Stück 40.000 Pfund (51.170 Euro). An seiner Vorderseite befindet sich eine Schiebetür. Will man etwa den Inhalt einer Plastikflasche testen, stellt man diese in das Gerät und schließt die Tür. Im Inneren wird das Gefäß mit Laserstrahlen aus verschiedenen Winkeln beschossen.

Die Strahlen durchdringen das Testobjekt teilweise. Durch die chemische Zusammensetzung des Testobjekts verändert sich das Lasersignal. Diese Veränderungen bilden einen genauen „Fingerabdruck“ von Flasche und Flüssigkeit. Durch die unterschiedlichen Winkel der Laser können separate Werte für Gefäß und Inhalt errechnet werden.