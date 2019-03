So werden wir rund um die Uhr überwacht

„Daten sind das neue Gold“, heißt es seit Jahren. Informationen über Nutzer zu (Werbe-)Geld machen, lautet das Geschäftsmodell zahlreicher IT-Unternehmen. Aber auch staatliche Akteure wollen mitnaschen und begehren nach dem „Gold“.

Egal ob bei Google, Facebook, WhatsApp, auf einfachen Webseiten, am Smartphone, im Auto oder mit der Kundenkarte im Supermarkt, wir hinterlassen nahezu unentwegt überall Spuren. Und wir häufen – meist freiwillig, oft unwissend – Unmengen an Daten an und befeuern so die Goldgräberstimmung. Aber wie wird uns rund um die Uhr über die Schulter geschaut? Wo lauern die „Spione“? Hier ein durchschnittlicher Tagesablauf unter dem Auge von „Big Brother“.