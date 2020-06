Spotify: Mehrheit hört inzwischen mobil

Im Rahmen einer Veranstaltung für Werbekunden hat Spotify aktuelle Statistiken zu seinem Dienst präsentiert. Wie Techchrunch berichtet, erfolgen demnach mittlerweile 52 Prozent der gehörten Musik auf mobilen Geräten wie Smartphones (42 Prozent) und Tablets (zehn Prozent). Die Desktop-Nutzung liegt bei 45 und die Webplayer-Nutzung bei drei Prozent.

Jene User, die Spotify sowohl auf Desktop als auch mobil verwenden, hören im Durchschnitt 150 Minuten Musik pro Tag. Diese Gruppe ist auch die generell aktivste bei Spotify. Die Nutzer erstellen häufig Playlists am Desktop, die sie dann auch mobil konsumieren oder entdecken mobil neue Künstler via Spotify Radio, deren ganze Alben dann oft am Desktop gehört werden.