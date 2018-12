Startdatum und Episodentitel von Black Mirror durchgesickert

Charlie Brookers Hit-Show Black Mirror soll am 28. Dezember auf Netflix in die fünfte Staffel starten. Das berichtet Hypebeast unter Berufung auf einen Tweet, der von einem offiziellen Netflix-Account versendet wurde. In dem geposteten Bild waren die Serienstarts für Dezember zu sehen, darunter auch die Tech-Dystopie.

Ebenfalls vorab durchgesickert ist der Name der ersten Episode. Jener soll demnach „Bandersnatch“ lauten. Bereits im April machte ein Foto auf Twitter die Runde, das bei den Dreharbeiten in London aufgenommen wurde. Auch dort taucht die Bezeichnung „Bandersnatch“ auf.