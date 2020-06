Steve Jobs-Biografie erschienen

Das 630-seitige Buch kam am Montag in den USA in die Buchläden und war wegen der vielen Vorbestellungen bereits vor der Veröffentlichung an die Spitzen der Bestseller-Listen geschossen. Autor Walter Isaacson beschreibt Jobs darin als brillanten Vordenker, der mit seinen Ideen das digitale Zeitalter maßgeblich prägte. Zugleich zeichnet er das Bild eines von Perfektion getriebenen Mannes, der gegenüber Kollegen und auch Freunden zutiefst verletzend auftreten konnte.

Vorverlegung der Veröffentlichung

Isaacson führte für seine Recherchen 40 Interviews mit Jobs und sprach mit mehr als einhundert Angehörigen, Freunden, Kollegen und Wegbegleitern. Das Buch sollte eigentlich erst im November erscheinen, der Verlag verlegte das Datum aber nach dem Tod Jobs` nach vorn. Der Apple-Gründer war am 5. Oktober nach langem Kampf gegen eine Krebserkrankung im Alter von 56 Jahren