Wie funktioniert eine Atomuhr?

Das gleiche Prinzip kommt in der Atomuhr zum Tragen. Statt Feder oder Pendel werden aber Atome verwendet. Aktuell sind Cäsium -Atome der Standard. Das hat vor allem historische Gründe, erklärt Schumm. Das Metall verdampft bereits bei 300 bis 500 Grad Celsius , für den Einsatz in der Atomuhr muss es gasförmig vorliegen.

Die Anzahl der Schwingungen bestimmt die Sekunde. Je häufiger etwas schwingt, desto genauer ist die Messung. Bei einer normalen mechanischen Armbanduhr sind das bis zu 5 Hz , also 5 Schwingungen pro Sekunde.

Die Sekunde ist unsere kleinste Zeiteinheit. Um sie zu messen, braucht es einen Takt , der immer gleich ist. In einer normalen, mechanischen Uhr gibt ihn ein Pendel oder eine Feder vor. „Jede Uhr braucht 2 Komponenten: eine Resonanz und eine Anregung “, erklärt der Physiker Thorsten Schumm von der TU Wien. Die Resonanz ist die Schwingung eines bestimmten Körpers, wenn er angeregt wird, etwa durch Strom.

So sieht Cäsium aus, wenn es flüssig ist. In der Atomuhr muss es gasförmig sein

Die Elektronen in der Elektronenhülle um das Cäsium-Atom schwingen nur bei einer ganz bestimmten Frequenz. Mit „Schwingen“ ist ein Phasenübergang von einem niedrigen zu einem hohen energetischen Zustand gemeint. Nur wenn die Elektronen in der exakt richtigen Frequenz mit elektromagnetischer Energie bestrahlt werden, wird dieser Phasenübergang erzeugt. Bei Cäsium-Atomuhren liegt diese Frequenz bei 9.192.631.770 Hz, also Schwingungen pro Sekunde. Das ist die aktuell gültige Definition einer Sekunde.

Das Besondere an einer Atomuhr ist, dass die verwendeten Elemente nach aktuellem Stand überall im Universum gleich funktionieren. Deswegen lassen sich Atomuhren auf der Erde und im All verwenden, um eine gemeinsame, international gültige physikalische Größe zu beschreiben. Diese Eigenschaft beeinflusst auch den sogenannten Gütefaktor der Frequenz. Je höher er ist, desto höher ist auch die Genauigkeit der Atomuhr. „Atome sind unglaublich gute Schwinger. Nichts Menschgemachtes hat so einen hohen Gütefaktor“, beschreibt es Schumm.

Die aktuell genaueste Atomuhr der Welt nutzt statt Cäsium Strontium. Allerdings musste man sich bei der Definition, wie lange eine Sekunde dauert, auf eine international gültige physikalische Größe einigen, weshalb man beim veralteten Cäsium blieb. Laut Schumm soll es bis 2030 eine Neudefinition der Sekunde geben.

Wie findet man die richtige Frequenz?

Das ist die große Herausforderung bei der Forschung an besseren Atomuhren. Die richtige Frequenz für den Phasenübergang lässt sich nur durch Ausprobieren finden. „Wir haben monatelang an den Atomen ‚gewackelt‘, um die eine Frequenz und damit die Nadel im Heuhaufen zu finden“, sagt Schumm.

Deswegen hat die TU Wien mit der Entdeckung des Thorium-Übergangs einen so großen Durchbruch geschafft. Er liegt bei 2.020.409.000.000.000 Hz. Nun, da die Frequenz einmal gefunden ist, macht sie weitere Forschung, z. B. die Entwicklung von Atomkernuhren, überhaupt möglich.