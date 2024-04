Durchbruch: TU Wien findet jahrzehntelang gesuchten Thorium-Übergang

Atome mittels Lasern von einem quantenmechanischen Zustand in einen anderen zu versetzen, das beherrscht die Menschheit seit einiger Zeit. Atomuhren basieren u.a. auf dem Prinzip. Seit einiger Zeit wird jedoch an einer Methode geforscht, um alleine Atomkerne mit Lasern anzuregen und ihren Zustand wechseln zu lassen. Sie sind viel kleiner als ein ganzes Atom und daher weniger anfällig für Störungen von außen, etwa elektromagnetische Felder. Würde man es schaffen, ihren Zustand zu ändern und diese Veränderung festzustellen, dann könnte dies Messungen in einer Präzision ermöglichen, die man bisher nicht kannte.

Genauer Treffer war Voraussetzung

Ein Element bot sich für dieses Vorhaben vor allen anderen an: Thorium. Es weist zwei Quantenzustände auf, die relativ nah beieinander liegen. Bei Thoriumkernen kann man Veränderungen mit einem Laser bewirken. "Atomkerne lassen sich normalerweise mit Lasern nicht manipulieren. Die Energie der Photonen reicht dafür einfach nicht aus", sagt Thorsten Schumm von der TU Wien.

Das Problem ist nur, dass man einen ganz genauen Energiewert treffen muss, um eine Zustandsveränderung herbeizuführen. Hat der Laser zu viel Energie, passiert nichts, zu wenig, und es passiert nichts. Man muss es bis auf ein Millionstel Elektronenvolt genau wissen.

Neue Methode mit Kristallen

Die richtige Energiemenge zu finden, ist keine leichte Aufgabe. In den vergangenen Jahrzehnten - seit den 90er-Jahren - näherte man sich dem genauen Wert immer weiter an. Die dabei eingesetzte Methode lieferte aber nur langsame Fortschritte. Die Nadel im sprichwörtlichen Heuhaufen wurde bisher nicht gefunden. Nun aber ist es gelungen. Forscher*innen der TU Wien und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig haben es geschafft.

Schüssel zum Erfolg war eine ganz neue Technik: "Wir entwickelten Kristalle, in denen Thorium-Atome in großer Anzahl eingebaut werden", erklärt Fabian Schaden von der TU Wien. "Das ist zwar technisch recht aufwendig, aber hat den Vorteil, dass wir auf diese Weise nicht nur einzelne Thorium-Kerne studieren, sondern rund 10 hoch 17 Thorium-Kerne gleichzeitig mit dem Laser treffen können - etwa eine Million Mal mehr, als es Sterne in unserer Galaxie gibt."