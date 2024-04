Schweben ohne Energiezufuhr: Neues Material weckt Hoffnung

Das Material kann etwa in Sensoren verwendet werden, die die Schwerkraft der Erde an bestimmten Orten messen können.

Mit der passenden Anordnung von Magneten können Dinge zum Schweben gebracht werden - wie etwa ein kleiner Spielzeugglobus für den Schreibtisch. Dasselbe Prinzip kann auch genutzt werden, um hochempfindliche Sensoren zu bauen. Forscher*innen aus Japan ist dazu ein Durchbruch gelungen.

Um ein Objekt stabil in der Schwebe zu halten, muss bislang konstant Energie hinzugeführt werden. Magnetschwebebahnen nutzen etwa supraleitende Elektromagnete und sogenannte diamagnetische Materialien, um in der Luft zu bleiben. Diese Materialien sind per se nicht magnetisch, sondern erzeugen ein entgegengesetztes Magnetfeld, sobald sie sich in ein äußeres Magnetfeld bewegen. Dadurch werden sie von den Magneten abgestoßen. Ein gängiges diamagnetisches Material ist Graphit, eine kristalline Form von Kohlenstoff.