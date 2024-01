Chinas Atomuhr geht 7 Milliarden Jahre lang auf die Sekunde genau

Ohne die Präzision von Atomuhren wären Weltraummissionen nahezu undenkbar. Auch in der modernen Kriegsführung ist man auf maximale Genauigkeit von Atomuhren angewiesen, die in GPS-Satelliten verbaut sind. Sie gewährleisten eine Zeitgenauigkeit im Nanonsekundenbereich.

Die Funktionsweise

Für die Zeitmessung wurden Strontium-Atome auf Temperaturen von wenigen Kelvin abgekühlt. Anschließend wurden sie mithilfe sich kreuzender Laserstrahlen in einem eindimensionalen Gitter gehalten. Mit einem extrem stabilen Laser wurden dann die Atome angesteuert und ein stabiler sowie präziser Takt herbeigeführt, schreibt die South China Morning Post.

Forschungsteams aus Japan, Deutschland und den USA arbeiten ebenso an solchen optischen Atom-Uhren. Die bislang präziseste Uhr dieser Art wird von der University of Colorado in Boulder betrieben. Sie soll in 300 Milliarden Jahren lediglich eine Sekunde verlieren oder gewinnen.