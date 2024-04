Produktion verlagert: Apple hinterlässt Geisterstadt in China

Eine riesige Foxconn-Fabrik in China steht leer und verfällt. Eine Tragödie für die lokale Wirtschaft.

Die chinesischen Foxconn-Fabriken waren einst das Sinnbild für moderne Smartphone-Fertigung - mit all seinen negativen Seiten. Doch der Aufstieg der monströsen iPhone-Werke findet mancherorts ein unerwartet schnelles Ende. In der südchinesischen Stadt Nanning ist aus dem boomenden Fabriksgelände mittlerweile eine Geisterstadt geworden.

Riesiger Foxconn-Komplex verfällt

Bereits vor einigen Jahren hat Apple angekündigt, seine Produktionskapazitäten zunehmend aus China abzuziehen. Seit geraumer Zeit schreitet dieser Prozess voran. Die Fertigung von Apple-Geräten wir von China nach Indien und Vietnam verlagert.

Im überdimensionalen Foxconn-Industriepark in Nanning waren einst mehr als 50.000 Menschen beschäftigt, heißt es in einem Videobericht von China Observer. Indirekt hingen an dem Standort weitere 50.000 Arbeitsplätze. Nun steht der gesamte Komplex leer und scheint bereits langsam zu verfallen.

