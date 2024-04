Neuer Polestar lädt in 10 Minuten von 10 auf 80 Prozent

"Dies ist die weltweit erste Demonstration einer extrem schnellen Aufladung von 10 auf 80 Prozent innerhalb von 10 Minuten mit siliziumdominierten Zellen in einem fahrtüchtigen Fahrzeug – nicht mit einzelnen Zellen in einer Laborumgebung", so heißt es in einer Aussendung von Polestar.

370 kW Ladeleistung

Demnach konnte der Prototyp des Polestar 5 mit einer konstanten Ladeleistung geladen werden, die bei 310 kW startete und gegen Ende des Ladevorgangs auf einen Spitzenwert von mehr als 370 kW anstieg. Zum Vergleich: Ein Supercharger V3 von Tesla kommt auf eine Spitzenleistung von 250 kW.

Die in der Demo verwendete Batterie stammt von StoreDot, einem Technologieunternehmen, das sich mit seiner "Extreme Fast Charging Technologie" (XFC) auf Schnellladesysteme von Elektroautos konzentriert.

