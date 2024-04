Polestar hat sein erstes eigenes Smartphone enthüllt

Das erste Polestar Phone sieht schick aus, erinnert aber ganz stark an ein bekanntes Handy.

In einem Posting auf Weibo hat der zu Volvo und Geely gehörende Autobauer das Design des Smartphones enthüllt. Es sieht überraschend gut aus, erinnert aber ganz stark an ein anderes Gerät, das bereits seit März auf dem Markt ist.

Das Polestar Phone kommt jedenfalls im schlichten und zeitgemäßen Look , der anderen modernen Smartphones ebenbürtig ist. Das Display ist von einem schmalen Rand umgeben. Der Rahmen wirkt geradlinig und minimalistisch und schließt zum Bildschirm hin flach ab.

Ein Blick auf die Eigentumsverhältnisse und Firmenstruktur von Polestar zeigt, dass der Elektroautohersteller und der chinesische Smartphone-Hersteller Meizu dieselbe Mutter haben - Geely . Und so ist es natürlich naheliegend, dass das Polestar Phone eigentlich von Meizu stammt und einfach das entsprechende Branding erhalten hat.

Offiziell präsentiert werden soll das Polestar Phone am 23. April . Erst dann werden die Eckdaten verraten. Schaut man sich jedoch die bestehenden Meizu-Phones an, könnte man einen Vorgeschmack auf die Spezifikationen erhalten.

Marktstart ungewiss

Es wird erwartet, dass Polestar mit seinem eigenen Handy in erster Linie demonstrieren will, wie sich das Infotainmentsystem des Fahrzeugs nahtlos mit dem Smartphone verschränken lässt. Zunächst wird das Gerät nur in China erhältlich sein. Ob es jemals nach Europa kommt, ist unklar.