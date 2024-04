Kurios: USA kaufen billige sowjetische Kampfjets aus Kasachstan

Die USA haben einen kuriosen Kauf getätigt. Insgesamt 81 eigentlich obsolete sowjetische Kampfjets wurden Kasachstan abgekauft. Davon berichtet die Kyiv Post in einem Artikel.

An die USA gingen demnach MiG-27-Jagdbomber, MiG-29-Jäger und Su-24-Bomber. Zudem wurden noch MiG-31 versteigert. Insgesamt verkauften die kasachischen Luftstreitkräfte 117 Flugzeuge.

Der Erlös betrug umgerechnet eine Milliarde kasachische Tenge, das entspricht etwa 2,12 Millionen Euro. Heruntergerechnet bedeutet das, dass ein Jet im Schnitt um 18.000 Euro verkauft wurde. Die Flugzeuge befinden allerdings laut dem Bericht in einem unbrauchbaren Zustand, die Modernisierung wurde in Kasachstan als nicht wirtschaftlich eingestuft.

Was haben die USA damit vor?

Was die USA mit den Jets vorhaben, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Naheliegend ist jedenfalls ein Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. So sind die genannten Jet-Typen dort auch im Kampfeinsatz.

Die alten Flugzeuge könnten als Ersatzteilspender genutzt werden. Ihnen könnte aber auch eine noch simplere Aufgabe zukommen, wie die Kyiv Post spekuliert. So könnten die ausgemusterten Flugzeuge auch bewusst auf Flugplätzen eingesetzt werden, um den Feind zu täuschen.

Täuschungsmanöver sind im Krieg an der Tagesordnung. Russland ist sogar dazu übergegangen, Silhouetten von Flugzeugen auf die Rollbahn zu malen. Auf Luftaufnahmen und Satellitenbildern könnte man so den Eindruck gewinnen, dass es sich um Kriegsgerät handelt. Wirklich gut ausgeführt wurde diese Täuschung allerdings nicht:

