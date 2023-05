Ukraine: Erstes Foto von Su-24 mit Storm Shadows

Das Foto mit der Nachricht "An all die mutigen 'wenigen', die alles für die Ehre der Ukraine opfern" wurde zuerst vom ukrainischen Verteidigungsminister Oleksii Reznikov auf Twitter veröffentlicht. Er zeigte das Foto dem britischen Verteidigungsminister Ben Wallace bei dessen kürzlichen Besuch in Kiew.

250 Kilometer Reichweite

Die Marschflugkörper haben eine Reichweite von 250 Kilometern und wurden im Mai aus Großbritannien geliefert. Beim Treffen der beiden Minister sprachen sie über die Versorgung der Ukraine mit weiteren Langstreckenwaffen wie Storm Shadow, schreibt Reznikov. 2 dieser 1.300 kg schweren Raketen sind nun an der Su-24MR angebracht.

