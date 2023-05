Experten: Ukraine könnte mit F-16-Kampfjets Russland stoppen

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist derzeit auf der ganzen Welt unterwegs und wirbt um internationale Unterstützung für sein Land, um den russischen Angriff abzuwehren. Eine der zentralen Forderung ist die Lieferung von F-16-Kampfjets. Vereinzelt gab es hier zuletzt positive Signale. Eines der stärksten kam vom amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Am Freitag sagte er gegenüber Vertretern der G7-Staaten sagt, er könne sich vorstellen, dass die USA bei der Ausbildung ukrainischer Piloten an den Flugzeugen teilnehme.

Ein Verteidigungsexperte sagte nun laut Business Insider, dass die Lieferung der Jets essenziell für die ukrainischen Streitkräfte wäre. So erklärte Seth G. Jones, vom renommierten Thinktank Center for Strategic and International Studies (CSIS), dass die F-16-Jets die Ukraine deutlich näher an eine erfolgreiche Abwehr des russischen Angriffskriegs bringen würden. Auch könnten sie sicherstellen, dass Russland nicht in ein oder zwei Jahren den erneuten Versuch einer Invasion startet. “Flugzeuge spielen dabei eine entscheidende Rolle”, so Jones.