F-16 Kampfjets werden zu autonomen Drohnen umgebaut

Die F-16 Kampfjets der US Air Force sind seit 1978 im Einsatz und wurden in den vergangenen Jahrzehnten stetig verbessert. In Zukunft könnte der ikonische "Fighting Falcon" als autonome Drohne zum Einsatz kommen. Pläne dafür gibt es bereits.

Das Projekt Viper Experimentation and Next-Generation Operations Model (VENOM) sieht vor, dass umgebaute autonome F-16 Kampfflugzeuge als Luftunterstützung eines bemannten F-35 Jets zur Verfügung stehen sollen. So könnte man in Dreierformationen mit jeweils 2 Drohnen fliegen, die als "Kraftmultiplikator" genutzt werden.

Air Force will autonome Flugsoftware entwickeln

Die Air Force ist der Idee nicht abgeneigt und will 1.000 Stück der autonomen Viper - so der Spitzname der F-16 Fighting Falcon - anschaffen. Vor dem Einsatz einer solchen Staffel ist es allerdings nötig, eine autonome Software zu entwickeln, die den Jet besser steuern kann, als es ein Mensch könnte. Die Basis für die Software kommt bereits beim Experimentalflugzeug X-62A VISTA zum Einsatz, das einer F-16 sehr ähnelt.