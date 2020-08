Killer-KI lässt menschlichen Piloten in Luftkampf keine Chance

Im Livestream wurde die letzte Runde des Bewerbs ausgetragen. Zuerst traten die KIs mit simulierten F-16-Flugzeugen gegeneinander an. Erlaubt war lediglich die Nutzung der Bordkanone, keine Lenkraketen. Die KI von Heron Systems setzte sich hier schlussendlich gegen die KI von Lockheed durch.

Im Finale (im Video ca. ab 4:40) trat ein menschlicher Pilot der US Air Force gegen die Heron-KI an. Er trug dazu ein Virtual-Reality-Headset und nutzte einen Joystick, der auf derselben Position wie bei der echten F-16 montiert war.

Klarer Sieger

Die KI besiegte ihn mit 5:0. Lediglich in der letzten Runde hielt der menschliche Pilot länger durch, weil er seine Taktik änderte. In einem realen Luftkampf würde es natürlich keine mehreren Runden geben.

Während des Turniers durften die KIs nicht lernen. So sollte verhindert werden, dass eine KI sich bei einer anderen was abschaut und dadurch am Ende einen Vorteil gegen den menschlichen Piloten hat. Einige der Teams empfanden das als unfair, da ja der menschliche Pilot auch von der KI lernen und sich so auf deren Taktik einstellen konnte.

12 Jahre Erfahrung

Nach dem Luftkampf hat Heron System noch ein Q&A veranstaltet. Darin sagten sie, dass ihre KI mindestens 4 Milliarden Simulationen durchlaufen hat. Man könne das mit mindestens 12 Jahren Erfahrung vergleichen.