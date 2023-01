Neuer F16-Jet absolviert Jungfernflug

Die aktuellste Version Block 70/72 verfügt über einige Verbesserungen und ist bereits an mehrere Staaten verkauft worden.

Bei dem Test wurde die Flugtauglichkeit des Kampfjets geprüft. Antrieb, Flugkontroll- und Kraftstoffsysteme sowie die allgemeine Flugzeughandhabung wurden auf die Probe gestellt. Die ersten 16 Stück des verbesserten "Fighting Falcon" sollen nach Bahrein geliefert werden. Außerdem wurden im September 2022 bereits 2 Block-72-Flugzeuge an die griechischen Streitkräfte geliefert.

Das Kampfflugzeug F-16 Block 70 hat am 24. Jänner 2023 seinen Jungfernflug absolviert. Das Flugzeug des Rüstungskonzerns Lockheed Martin war etwa 50 Minuten über dem US-Bundesstaat South Carolina unterwegs. Das berichtet The Avionist .

Insgesamt haben 5 Staaten neue F-16 Block 70/72 in Auftrag gegeben, darunter Jordanien, Indien, Taiwan und die Slowakei. Ebenso will Bulgarien 8 Jets erwerben. Sollte der offizielle Auftrag erfolgen, steigt die Zahl der bestellten Kampfjets auf insgesamt 148 Stück an.

Erfolgreiches Mehrzweckkampfflugzeug

Die F-16 Block 70/72 sind die aktuellsten Versionen der F-16 Fighting Falcon, die erstmals 1976 gebaut wurden. Seit 1995 ist Lockheed Martin für den Bau verantwortlich. Mittlerweile sind mehr als 3.000 F-16-Jets in 25 Staaten im Einsatz. Die zweisitzige F-16 Block 70 ist zudem das erste Flugzeug, das im neuen Werk in Greensville, South Carolina, produziert wurde.