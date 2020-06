Steve Martin veröffentlicht Tweets als Buch

Steve Martins Twitter-Einträge werden in Buchform erscheinen. Der US-Komiker und Schauspieler twitterte am Donnerstag: „Aufgrund absolut keiner Nachfrage werde ich bald ein Buch meiner Tweets veröffentlichen.“ Der Titel ist lang, enthält aber weniger als 140 Zeichen: „The Ten, Make that Nine, Habits of Very Organized People. Make that Ten.“ (etwa: „Zehn oder neun Gewohnheiten von sehr organisierten Menschen. Oder doch zehn“).

Der Verlag Grand Central Publishing wird das Buch im Juni 2012 auf den Markt bringen. Der Erlös soll wohltätigen Zwecken zugutekommen. Martin hat 1,7 Millionen Follower beim Kurznachrichtendienst Twitter.